Baza: фигурант дела Голунова заявил, что за журналистом начали следить после получения «информации» из СИЗО

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец, фигурант дела о фальсификации доказательств против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что слежка за журналистом началась после того, как в марте 2019 года «поступила информация» из московского СИЗО-3. Об этом сообщает Baza.

После этого, говорится в показаниях Ляховца, он завел дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». По словам полицейского, этот номер принадлежит Голунову.

В показаниях Ляховца говорится, что в мае журналист возвращался в Москву из заграницы, и «были основания полагать, что Голунов может везти с собой из Чехии партию наркотиков». Экс-полицейский утверждает, что о возвращении Голунова ему стало известно за полчаса до прилета и «ввиду малого количества времени решение о его задержании в аэропорту было отменено».

Ранее против Ляховца дал показания его бывший подчиненный Денис Коновалов, которого после этого перевели под домашний арест. Коновалов заявил, что Ляховец поручил ему подкинуть наркотики Голунову.

Ляховца, Коновалова и еще троих экс-полицейских отправили под арест в конце января. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Помимо признания вины Коноваловым, бывший оперативник Максим Уметбаев рассказал, что ударил Голунова, остальные свою вину отрицают.

Журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста и его уголовное преследование прекратили.