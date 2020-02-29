Независимые российские СМИ объединились в синдикат

Участники организационной встречи «Синдиката-100». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

25 независимых российских изданий объявили сегодня о создании «Синдиката-100», главной целью которого декларируется независимое освещение проблем страны.

«Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом, машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии», — заявил в ходе собрания представителей редакций главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В синдикат вошли ИД «Алтапресс» (Барнаул), петербургское интернет-издание «Бумага», издательская группа «ВК-медиа», телеканал «Дождь», газета «Егоршинские вести», издательские дома «Имидж-пресс» и «Крестьянин», «Кавказский узел», Муксун FM (Югра), «Новая газета», медиапроект «Ревда-инфо.ру» (Свердловская область), «Северопост.ру» (Мурманск), телекомпания ТВ2 (Томск), «Такие дела», «Тайга.Инфо», «Черновик», «Эхо Москвы», «Юга.ру», «Якутск вечерний», Znak.com, сетевое издание Newsvo, Meduza, ProUfu и интернет-журнал «7×7».

Синдикат открыт для новых членов, в том числе из мира новых медиа.

Алексей Венедиктов на учредительной встрече «Синдиката-100». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Татьяна Лысова на учредительной встрече «Синдиката-100». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»