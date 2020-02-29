В Москве началось шествие памяти Бориса Немцова

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине убийства политика. По оценкам корреспондента «Новой газеты», в нем участвуют около десяти тысяч человек.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники шествия около часа дня стали собираться на Страстном бульваре, чтобы все желающие успели пройти через рамки до 14 часов. Марш согласованный, заявленная численность участников 30 тысяч человек. Участники пройдут от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. Уже утром по заявленному маршруту стояли автозаки.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь» — указано в приглашении на событие в фейсбуке.

Многие пришли с политическими лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию». Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить «московское дело», дело «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Следствие до сих пор не установило заказчика убийства.