Троих фигурантов «белогорского дела Хизб ут‑Тахрир» обвинили в подготовке к насильственному захвату власти

Троим фигурантам «белогорского дела Хизб ут‑Тахрир» (признана в России террористической и запрещена) предъявили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 30, ст. 278 УК). Об этом «Крым.Реалиям» сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

Энвера и Ризу Омеровых и Айдера Джаппарова задержали после июньских обысков в домах крымских татар в трех районах полуострова. Все трое были арестованы до 5 апреля по обвинению в участии в террористическом сообществе либо его организации. По мнению защитника, новое обвинение им предъявили ради ужесточения наказания.

​Правозащитный центр «Мемориал» признал Омеровых, Джаппарова и многих других крымских татар, обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир», политическими заключенными. Участников панисламистской партии задерживают и приговаривают к реальным срокам за проведение собраний, чтение и распространения религиозной литературы.

Информационно-аналитический центр «Сова» настаивает, что преследования верующих неправомерны, так как «Хизб ут-Тахрир» не была замечена в причастности к терактам.