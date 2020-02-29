«Взял в заложники трубу». Полицейские шутили о задержанном калининградце, смертельно обварившемся кипятком в ОВД

Полицейские дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда шутили над задержанным Иваном Вшивковым, который обварился горячей водой из батареи в отделе полиции и умер. Об этом сообщает «Новый Калининград».

На заседании по избранию меры пресечения подозреваемому Николаю Плебуху следователь отметил, что преступление «было совершено с особым цинизмом». По его словам, «эту ситуацию [полицейские] обсуждали в шутливой форме». Адвокат же попросил объяснить, в чем «цинизм».

«Вшивков взял в заложники трубу», — так, по словам свидетеля, сотрудники МВД говорили, когда мужчина вырвал трубу отопления в помещении для задержанных. «Когда мой сын кричал, то Плебух говорил: "Пусть-пусть еще в баньке попарится"», — рассказала мать погибшего.

36-летнего Вшивкова задержали в октябре, на него составили протокол о нахождении в пьяном виде и оставили на ночь в ОВД. Полицейские утверждали, что в камере он сорвал батарею, потому обварился кипятком. Вшивков умер в больнице с 95% ожогов тела.

По версии следствия, начальник смены дежурной части Плебух знал о повреждении системы отопления, но ничего не предпринял. Его арестовали по подозрению в превышении полномочий. Следственный комитет также завел дело о халатности, в нем пока нет фигурантов. Двоих сотрудников отделения полиции уволили.