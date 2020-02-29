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Власти Петербурга попросили школы провести с учениками профилактическую работу о недопустимости участия в акциях памяти Немцова

Общество

 

Комитет по образованию Петербурга попросил руководителей школ «организовать профилактическую работу» с учениками, чтобы те не участвовали в несанкционированных акциях 29 февраля. Об сообщает телеграм-канал «Правозащитное Яблоко в Питере».

В направленном образовательным учреждениям письме стоит пометка «СРОЧНО!». Исполняющая обязанности замглавы комитета Елена Спасская указывает, что просьба о проведении профилактической работы поступила от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко. 

29 февраля в городах России пройдут акции памяти Бориса Немцова. В Петербурге шествие согласовали только с третьего раза. Власти объясняли отказы ремонтными работами на предложенных маршрутам, а также незнанием сокращения «РФ» в заявке.

Теги:
петербург, марш немцова, kb

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