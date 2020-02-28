Еще двоих участников митинга в Ингушетии приговорили к реальным срокам

Железноводский городской суд Ставрополя признал Амира Осканова и Руслана Дзейтова виновными в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время митинга из-за соглашение об изменении административных границ Чечни и Ингушетии. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитном центре «Мемориал».

Осканова приговорили к году и 11 месяцам колонии-поселения за то, что он бросил стул и бутылку, но, как утверждал, ни в кого не попал. Дзейтов получил год и девять месяцев колонии-поселения за удар росгвардейца ногой. Он пояснил, что сделал это для защиты митингующих женщин и стариков. Суд учел, что оба обвиняемых частично признали вину.

«Мемориал» отмечает, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Осканов выйдет на свободу в конце марта.

Осенью 2018 года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года. В конце марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения. Более десяти человек получили реальные сроки за применение насилия в отношении представителя власти.