Болгария усилила охрану границы из-за отказа Турции сдерживать поток беженцев в Европу

Армия, пограничная полиция и жандармерия (войска МВД) Болгарии усилили охрану как сухопутной, так и морской границы с Турцией.

По сообщениям болгарских СМИ, это было сделано после того, как Турция объявила, что больше не будет сдерживать поток беженцев в Европу. Согласно турецким информационным источникам, через северо-западные районы Турции к границам Болгарии и Греции устремились сотни беженцев. Их общее число превышает 3,5 млн человек.

Армия Болгарии, сообщил министр обороны Красимир Каракачанов, готова направить в район границы до тысячи военнослужащих и 140 единиц военной техники. Премьер-министр Бойко Борисов, в свою очередь, заявил: «Представьте себе, что будет, если на границе окажутся сотни тысяч мигрантов сейчас, когда мы вводим жесткие процедуры въезда и выезда из страны из-за коронавируса».

После телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Борисов, однако, заявил, что в данный момент миграционной угрозы для Болгарии на турецкой границе нет. Тем не менее на понедельник запланирована их личная встреча.

Премьер Борисов указал, что ни Турция, ни какое-либо другое государство не должно быть поставлено в такое положение, чтобы им пришлось справляться с проблемой мигрантов самостоятельно. Европейский союз заявил, что в случае необходимости окажет помощь Болгарии в обеспечении пограничного контроля.