Под Астраханью в результате крушения вертолета погиб один человек

Под Астраханью в районе села Линейное потерпел крушение вертолет. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Крушение произошло около 20:30 по местному времени (19:30 мск). В пресс-службе Минздрава области уточнили, что один человек погиб.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, вертолет, по предварительным данным, был частным или принадлежал компании «Лукойл».

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативную группу, добавил собеседник агентства.