Экстрадированного из Китая в Москву россиянина отправят на карантин в камеру шириной полтора метра

Экстрадированного из Китая россиянина поместят на карантин в одиночную камеру московского СИЗО-4. Об этом в сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Для „китайца“ (так россиянина между собой называют сотрудники СИЗО — прим.) освободили от других зеков весь медицинский стационар. Его посадят на 14 суток в небольшую одиночную камеру размером примерно 3×1,5 м, в которой перекроют вентиляционные отверстия. Сегодня эту камеру будут дополнительно дезинфицировать», — рассказала она, добавив, что у мужчины будут каждый день замерять температуру.

По словам Литвинович, четверых конвоиров, которые привезут мужчину, также на 14 суток посадят на карантин.

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Ранее власти Москвы сообщили, что в Москве 88 человек нарушили режим изоляции, введенный из-за коронавируса. Часть из них — иностранцы, которые будут депортированы, отметили в мэрии столицы.

Коронавирус, о котором китайские власти рассказали в конце прошлого года, зафиксирован на территории приблизительно 50 стран – сегодня стало известно о заболевании в Мексике. Число умерших превысило 2,8 тысячи человек, заболевших – почти 84 тысячи. Вылечены более 36 тысяч человек.