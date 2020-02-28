В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за нападений бродячих собак

В некоторых районах Красноярска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нападений бродячих собак на местных жителей. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Это касается в том числе поселков Первомайский, Водников, Бугач и Таймыр, а также микрорайонов Черемушки и Николаевка. В городской администрации считают, что режим ЧС позволит дополнительно проводить отлов животных и усилит межведомственное взаимодействие.

От укусов собак в городе погибли пять человек. В мэрию Красноярска поступило 1 562 заявки на отлов бездомных животных. По мнению властей, ситуация остается напряженной во всех районах Красноярска.

Из-за нападений собак под домашним арестом находится руководитель управления дорог и благоустройства администрации Евгений Петрюк. Чиновнику вменяется халатность, так как он должен был контролировать отлов животных.