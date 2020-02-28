Новосибирское управление Росгвардии решило закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин»

Управление Росгвардии по Новосибирской области решило закупить к 9 мая наклейки на служебные автомобили с надписью «На Берлин». Это следует из документации на сайте госзакупок, на которую обратили внимание «Открытые медиа».

Начальная цена контракта – 800 тысяч рублей. Согласно документам, одна наклейка «на Берлин» должна стоить не дороже 436 рублей. Помимо них, региональное управление Росгвардии планирует закупить и другие наклейки, в частности, «Инвалид», «Танк», «Звезды» и «Самолет», а также с изображениями флага и герба России и надписью «Пропускать везде».

Победитель аукциона, подача заявок на который завершится 10 марта, должен будет обслуживать как грузовой транспорт и спецтехнику, так и легковые автомобили в том числе немецкой марки Volkswagen. Документацию по закупке утвердил глава новосибирского управления Росгвардии, генерал-майор полиции Василий Шушаков.

Ответственный за размещение закупки специалист Росгвардии затруднился объяснить размещение наклейки «На Берлин» в документации, а официальный представитель ведомства Василий Грибакин пообещал изучить ситуацию. «Новая газета» направила ведомству вопросы по закупке.