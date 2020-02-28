Власти Москвы сообщили о депортации иностранцев, нарушивших введенный из-за коронавируса режим изоляции

В Москве 88 человек нарушили режим изоляции, введенный из-за коронавируса. Среди них есть иностранцы, которых планируют депортировать, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, слова которой приводит РБК.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — сообщила она. Помимо иностранцев, в числе нарушителей режима изоляции — россияне, прилетевшие из Китая в Москву.

Случаев заражения на территории столицы не выявили. Ракова отметила, что в обсервационном центре «Царицыно» по состоянию на 27 февраля изолированы 80 человек согласно постановлению главного санитарного врача.

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Коронавирус, о котором китайские власти рассказали в конце прошлого года, зафиксирован на территории приблизительно 50 стран – сегодня стало известно о заболевании в Мексике. Число умерших превысило 2,8 тысячи человек, заболевших – почти 84 тысячи. Вылечены более 36 тысяч человек.