Союзники по НАТО проявили солидарность с Турцией и осудили Россию из-за эскалации конфликта в Идлибе

Союзники по НАТО проявили солидарность с Турцией в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и выразили соболезнование в связи с гибелью ее солдат от бомбардировок правительственных войск, ведущих наступление при поддержке России. Но никаких новых мер поддержки Анкары НАТО пока не предпринимает.

Североатлантический совет в составе послов всех 29 стран-членов НАТО экстренно собрался в пятницу 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации о положении в Сирии в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО.

В соответствии с этой статьей любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. С соответствующей просьбой в четверг вечером турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Выйдя к журналистам после заседания, генсек Столтенберг сказал, что постпред Турции проинформировал союзников о событиях, имевших место накануне.

«Союзники по НАТО осуждают продолжающиеся неизбирательные воздушные бомбардировки провинции Идлиб сирийским режимом и Россией, — сказал он. — Я призываю их остановить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН в поиске мирного решения конфликта. Нужно разрядить эту опасную ситуацию. Мы призываем немедленно вернуться к перемирию 2018 года во избежание дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, и незамедлительно открыть доступ гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в блокаде в Идлибе».

Он сообщил, что НАТО продолжает оказывать поддержку Турции целым рядом мер, в том числе усилением ее системы ПВО на случай ракетных атак из Сирии. Натовские «Аваксы» ведут воздушное патрулирование у турецкой границы с Сирией, корабли НАТО заходят в турецкие порты.

«НАТО будет внимательно следить за развитием ситуации на своем юго-восточном фланге и проводить интенсивные консультации о возможных дальнейших действиях», — обещал Столтенберг.

Поздно вечером в четверг Турция сообщила, что 33 турецких солдата убиты в результате авиаудара сирийских правительственных сил в Идлибе. Как сообщали турецкие государственные СМИ со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара, нападение на турецкие войска в Идлибе произошло несмотря на то, что российские офицеры на местах были проинформированы об их расположении. Министерство обороны РФ опровергло это.

По словам Акара, в ответ на это нападение турецкие войска нанесли удар по более чем 200 сирийским военным объектам с применением мощного огня наземных сил, самолетов и беспилотников. Министр сказал, что «обезврежены» 309 сирийских солдат, поражены пять вертолетов, 23 танка и системы ПВО.

К скорейшей деэскалации военных действий призвал все стороны глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель. В своем посте в Твиттере он выразил сожаление в связи с гибелью людей.

По сообщения европейских СМИ, с декабря около миллиона мирных жителей Сирии бежали из своих домов в зону безопасности Идлиб около турецкой границы, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные войска захватили часть территории, находившейся под контролем сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция. Это привело к наихудшему гуманитарному кризису в девятилетней войне.

В Турции уже находятся около 3,7 миллиона сирийских беженцев. Анкара повторила, что она не может справиться с таким большим бременем, и с ухудшением ситуации не в состоянии удерживать этих людей в своих границах, и те могут хлынуть в Европу. В соответствии с соглашением от 2016 года Европейский союз предоставил Анкаре помощь в миллиарды евро в обмен на согласие остановить приток мигрантов в Европу.