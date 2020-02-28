Либертарианцы рассказали об отказе московской площадки «Агломерат» в проведении конференции «Правокон» после «звонка сверху»
Мария ЕфимоваКорреспондент
Московская площадка «Агломерат» отказалась принимать правозащитную конференцию «Правокон». Об этом «Новой газете» рассказал член Либертарианской партии Михаил Светов.
По его словам, об отказе стало известно сегодня. «Каких-то внятных аргументов сказано не было, но конкретно: что кто-то позвонил арендодателю, арендодатель позвонил им и сказал, чтобы мероприятие отменяли», – объяснил Светов.
Пресс-секретарь партии Александр Гуд отметил, что договор на проведение конференции заключили давно, и аренда была оплачена. По его словам, «причиной отказа называют звонок сверху, который рекомендовал им не работать с опасными людьми».
Светов добавил, что конференция, несмотря на отказ «Агломерата» принимать мероприятие, состоится. «У нас были резервные площадки, они будут анонсированы в ближайшее время – сегодня вечером. То есть, мы сделаем все, чтобы мероприятие сорвано не было», – сказал он.
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В «Агломерате» отказались от комментариев по поводу ситуации.
Конференцию «Агломерат» планируется провести 1 марта. На ней выступят политологи, социологи и популяризаторы правовой грамотности для освещения «актуальных темы правозащиты в современной России».