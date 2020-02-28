В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Госдуму внесли законопроект о распространении уголовной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в следующие статьи:

о воспрепятствовании избирательным правам или работе избиркомов (ст. 141 УК),

о фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК),

о фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК),

о незаконной выдаче бюллетеня (ст. 142.2 УК).

В случае принятия законопроекта нарушителям могут грозить штрафы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Второе и третье чтения законопроекта о поправках могут состояться 10 марта, рассказывал РБК. Сенатор Андрей Клишас отмечал, что в этом случае Совет Федерации может рассмотреть законопроект 11 марта.

Внести изменения в Конституцию предложил в конце прошлого года президент Владимир Путин, сейчас поправки обсуждает и специально созданная рабочая группа. Среди предложений – запрет вести дипломатические переговоры о передаче российских территорий, закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов, а также приоритет российского права над международным.