В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

В Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался гражданин России, передает Интерфакс.

Россиянин прибыл в страну из Ирана, уточнили в оперативном штабе. Его поместили в инфекционный блок специального режима, состояние пациента стабильное. Специалисты также выясняют, с кем контактировал заболевший.

Это третий гражданин России, у которого выявлен COVID-19. Ранее вирус обнаружили у троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princes, они находятся на карантине в Казани. Еще двое заболевших, прибывшие в Россию из КНР, были выписаны после отрицательных анализов.

Иран стал одной из стран, где в последние дни усилилось распространение коронавируса. По последним данным, число его жертв там достигло 34, заболели 388 человек. Россия ограничила авиасообщение с Ираном и временно закрыла въезд для его граждан.