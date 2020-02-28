РБК: ЦИК упразднила экспертный совет после его критики голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия упразднила научно-экспертный совет (НЭС), в который входили политологи и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сообщает РБК.

По информации источников, такому решению предшествовала подготовка одним из членов совета Борисом Надеждиным письма с критикой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, также он предложил провести специальное заседание ЦИК на эту тему.

Администрации президента стало известно, что Надеждин начал собирать подписи под письмом, после чего у главы ЦИК Эллы Памфиловой состоялся «неприятный разговор» в Кремле, пишет РБК. Надеждин сказал изданию, что обращаться в комиссию передумал по совету коллег из НЭС.

Алексей Венедиктов в беседе с «Новой» отметил, что такое решение ЦИК было ожидаемым. По его словам, между ЦИК и НЭС не было ни конструктивного, ни какого-либо другого взаимодействия, и ЦИК не использовала потенциал совета.

«Последние события, связанные с возможным голосованием по конституционным изменениям, выявили конфликт между НЭС и ЦИК, поэтому комиссия решила пойти по простому пути. Если ЦИК не нужны эксперты, значит, она обойдется без них», — сказал Венедиктов.

Сама Памфилова рассказала, что независимый совет решили упразднить, так как его нынешняя форма «оказалась абсолютно неприемлемой», и это «абсолютный анахронизм». Она добавила, что 10 марта все желающие смогут собраться в ЦИК и обсудить работу экспертной площадки. Памфилова также сообщила о роспуске экспертной группы из четырех человек при председателе ЦИК.

Политический обозреватель Виктор Хамраев объясняет, что в НЭС вошли юристы, социологи, политологи, политтехнологи — в общей сложности 77 человек с различными правовыми и политическими предпочтениями, и на этом плюрализме настаивала Памфилова. За время своего существования совет провел всего три заседания. Полным составом эксперты не смогли собраться ни разу, а конкретные предложения они направляли членам ЦИКа в индивидуальном порядке.

«Совет точно решил одну задачу: "выпускание пара" через возможность высказать иную точку зрения, которой и воспользовались эксперты», — пояснил «Новой» экс-депутат Думы, руководитель Института региональных программ и законодательства Борис Надеждин.

Он считает, что НЭС имел еще такие задачи: реальный учет здравых предложений оппозиции, которая «видит ситуация не так, как видно из Кремля», и рекрутирование новых кадров в ЦИК. Однако эти задачи так и остались теоретическими, говорит Надеждин. Тем не менее, он готов к новым контактам с ЦИК и намерен быть на встрече 10 марта.