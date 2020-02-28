Цены на нефть марки Brent упали до минимума с лета 2017 года

Цена барреля нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась ниже 50 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По данным на 12:31 по московскому времени, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в мае составила 49,66 долларов, отмечает ТАСС. Апрельские фьючерсы марки WTI снизились до 44,95 доллара за баррель – минимума с января прошлого года.

Помимо этого, на Мосбирже рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. Доллар вырос до 67,6 рубля, а евро – до 74,7.

Как уточняет РБК, падение цен на нефть и ослабление рубля связано с распространением коронавируса и опасений, связанных с риском его пандемии. Число заболевших превысило 83,5 тысяч человек, умерших – более 2,8 тысячи. Более 36,2 тысяч человек медикам удалось вылечить.