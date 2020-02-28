Объявленный в розыск по делу о нападении на офис «Единой России» Святослав Речкалов получил политическое убежище во Франции

Анархисту Святославу Речкалову предоставили политическое убежище во Франции. Об этом он рассказал «Дождю».

Россия объявила Речкалова в розыск в 2018 году по делу о нападении на офис «Единой России» в январе. Активист весной того же года уехал из России. Он рассказывал о пытках силовиками и угрозах в том числе после отъезда из страны.

«В том случае, если у следователя я откажусь давать показания либо предам огласке факт пыток и избиения, мне угрожали повторной поездкой в микроавтобусе с электрошокером в более длительном и тяжелом для меня варианте, приобщением к делу "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России – ред.), созданием тяжелых условий пребывания в ИВС и СИЗО», — рассказал Речкалов.

Следстие считает, что в январе 2018 года несколько молодых людей разбили окно в офисе «Единой России», находящемся в московском районе Ховрино, и бросили туда дымовую шашку. По этому же делу арестован аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов. Еще один активист, Алексей Кобаидзе, объявлен в розыск, анархистка Елена Горбань – в статусе подозреваемой и находится под подпиской о невыезде, а Алексей Ейкин признал вину и заключил сделку со следствием.