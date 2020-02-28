Тюменские инвалиды прекратили массовую голодовку из-за госпитализации одного из участников

В Тюмени завершилась массовая голодовка инвалидов и членов многодетных семей. Причиной стала госпитализация одного из участников Андрея Романова.

В Тюмени завершилась массовая голодовка инвалидов и членов многодетных семей. Одного из ее участников госпитализировалиhttps://t.co/yW7dXmqXuu pic.twitter.com/oI9gKsgErl — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 28, 2020

«Вчера на скорой увезли нашего Андрея, — говорится в видеообращении участников голодовки. — Сегодня мы прекращаем голодовку, но мы не остановимся: будем продолжать отстаивать свои права — инвалидов и многодетных матерей».

По словам участников голодовки, они намерены организовывать одиночные пикеты у здания правительства Тюменской области «до тех пор, пока власти не пересмотрят имущественный ценз на получение социального жилья и земельных участков».

Голодовка инвалидов и членов многодетных семей проходила в Тюмени с 20 февраля. Ее участники требовали отменить имущественный ценз на получение жилья: для отказа в предоставлении жилья инвалиду или многодетному в Тюмени чиновникам достаточно, чтобы у заявителя было имущество стоимостью 100 тысяч рублей. Они также добиваются обеспечения инвалидов путевками на лечение в санатории и доступности городской среды.

Объявить голодовку инвалиды и многодетные собирались еще в январе. Но тогда на опережение сработал губернатор Тюменской области Александр Моор: он пригласил к себе одного из инициаторов голодовки Андрея Романова, и пообещал, что все проблемы будут решены при взаимодействии чиновников и самих инвалидов. Впоследствии Романов заявил, что обещания губернатора не выполняются, и объявил о начале голодовки, в которой приняли участие 30 человек.