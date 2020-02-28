В Иркутской области суд оправдал следователя по обвинению в фальсификации доказательств в деле о пытках полицейскими многодетной матери

​Усольский городской суд Иркутской области оправдал следователя Сергея Лысых, которого обвиняли в фальсификации доказательств (ст. 303 УК) в деле о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции. Прокуратура просила назначить ему четыре года колонии. Об этом сообщает «Общественный вердикт».

Правозащитники отмечают, что «благодаря следователю», все допросы обвиняемых сотрудников полиции по делу Рузаевой проведены с нарушениями: опросы и очные ставки потерпевшей с обвиняемыми проводились без адвоката, 10-12 экспертиз проведены с одеждой потерпевшей, изъятой по сфальсифицированным протоколам, а подписи понятых были поставлены Лесных самостоятельно.

«Дело практически было развалено, а расследование пыток в полиции Усолья-Сибирского идет уже пятый год», — считают в «Общественном вердикте».

Уголовное дело против следователя Сергея Лысых возбудили в конце 2018 года. Он полгода расследовал дело многодетной матери Марины Рузаевой, которую в 2016 году пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Она рассказывала, что на ее голову надевали пакет, руки за спиной сковывали наручниками. Через несколько дней женщина обратилась в больницу, медики зафиксировали у нее множество ушибов и ожогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, но затем несколько раз его прекращал, не обнаружив факта преступления.