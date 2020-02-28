В Нижегородской области начали проверку по жалобе на избиение полицейскими. Районный СК шесть раз отказывал в расследовании

Следственный комитет по Нижегородской области начал проверку по жалобе жителя поселка Первое Мая Алексея Шляпугина на избиение полицейскими. Районный следственный отдел два с половиной года отказывался начинать расследование, сообщает «Комитет против пыток».

В 2017 году Шляпугин обратился в отдел СК по Балахнинскому району. По словам пострадавшего, в июне возле его гаража на него набросились четверо полицейских в гражданской одежде. Они повалили мужчину на пол и стали избивать с криками: «Лежать! Где наркотики?».

От Шляпугина требовали признаться в изготовлении и сбыте запрещенных веществ. В отделе полиции его заставляли подписать документы, одним из которых был административный протокол, но тот отказался. Сотрудники МВД не отреагировали на просьбы мужчины вызвать врача и оставили его в ОВД до утра.

После этого Шляпугину назначили пять суток ареста за отказ от медосвидетельствования. По его словам, полицейские настаивали на нем во время обыска в гараже, но мужчина не хотел, чтобы следственные действия проводили без него и попросил провести медосвидетельствование позднее. После того, как Шляпугин вышел из спецприемника, врачи зафиксировали у него ушибы, ссадины на туловище и бедрах, а также перелом ребра.

Следователь Евгения Мурзаева шесть раз отказывалась проверять жалобу Шляпугина. Все ее постановления в итоге признали незаконными, проверку возобновили и передали в СК по региону. В прошлом году Шляпугину присудили 15 тысяч рублей качестве компенсации морально вреда, причиненного неэффективной проверкой его жалобы.