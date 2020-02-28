Сумма штрафов за нарушения ПДД в прошлом году превысила 106 миллиардов рублей

В прошлом году сотрудники Госавтоиспекции выписали нарушителям правил дорожного движения штрафы, общая сумма которых превысила 106,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД и ГИБДД.

Из них следует, что всего полицейские вынесли водителям 142 млн штрафных постановлений, что на 11% больше показателя 2018 года. Как отмечает РИА Новости, число нарушителей ПДД за прошлый год выросло на 13% и составило 117,2 млн человек, большинство из них распознали с помощью камер видеофиксации.

При этом число административных дел о нетрезвом вождении за этот период снизился на 11%, а до судов в итоге дошли только 260 тысяч дел из 308. Газета подчеркивает, что в 2019 году ГИБДД прекратила больше заведенных дел, чем годом ранее. Кроме того, реже стали применяться суровые наказания — лишение водительских прав или административный арест. Эксперты связывают это с ухудшением качества материалов, которые инспекторы готовят для судов.

Напомним, в прошлом году рамках регулирования аварийности на дорогах был подписан закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. Кроме того, с июня за «пьяные» аварии со смертельным исходом грозит до 15 лет лишения свободы.

В опубликованном в январе 2020 года проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержались инициативы по серьезному увеличению штрафов за превышение скорости и ужесточению многих других санкций для автомобилистов. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал предложенное увеличение штрафов «непосильным», после критики законопроекта в Минюсте попросили отсрочку на его доработку.