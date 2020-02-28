Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал собеседник агентства.

По данным источника агенства, Алехина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей».

В прошлом году Следственный комитет завел уголовное дело из-за нарушений при исполнении госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 годах компанией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Тогда малоизвестная организация выиграла тендер на 13,7 млрд рублей у лидеров рынка. Через несколько месяцев у ЦСО отозвали лицензию, из-за чего МВД потеряло 250 млн рублей. Вскоре контракт был без конкурса передан «ВТБ страхованию».

Отмечалось, что обыски по делу прошли у Алешиной, а также у руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД генерала Виталия Сидоренко и других сотрудников МВД, причастных к заключению госконтракта.