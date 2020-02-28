Власти Украины решили проверять температуру у въезжающих в страну россиян

У въезжающих на территорию Украины россиян с 28 февраля будут проверять температуру из-за распространения в мире коронавируса, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

Как передает РИА Новости, Украина взяла под контроль все пункты пропуска с Евросоюзом, Крымом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. «Там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — сказал Аваков.

Ранее глава МВД Украины говорил, что температуру будут проверять у всех въезжающих из любой страны мира. По его словам, это должно коснуться прибывающих самолетами, а также через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Украина пока не зафиксировала ни одного случая заболевания коронавирусом. 20 февраля эвакуированных из Уханя украинских граждан и иностранцев поместили на карантин в поселок Новые Санжары. Против этого выступали местные жители, в результате произошли столкновения.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом превысило 83 тысячи человек, только в Китае за последние сутки от него погибли 44 человека. Ранее COVID-19 обнаружили у троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princes, они находятся на карантине в Казани. Еще двое заболевших, прибывшие в Россию из КНР, были выписаны после отрицательных анализов на вирус.