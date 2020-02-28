Адвокат: программиста Александра Литреева задержали из-за звонка анонима

Основателя IT-компании Vee Security Russia и разработчика правозащитного приложения «Красная кнопка» Александра Литреева задержали из-за анонимного звонка в полицию. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Адвокат опубликовал рапорт оперативного дежурного, в котором говорится, что аноним сообщил полицейским номер автомобиля, в котором перевозят наркотики.

Согласно ст. 141 УПК, анонимное заявление о преступлении не может быть поводом для возбуждения уголовного дела. Однако в УМВД по Екатеринбургу «Новой газете» пояснили, что процессуально поводом стало не само сообщение, а проведенная по нему проверка.

Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге 22 февраля 2020 года. Его обвиняют в покупке двух таблеток наркотического вещества MDMA (экстази). Он признает свою вину. 24 февраля суд поместил его в СИЗО: обвинение отмечало, что хоть совершенное Литреевым преступление и не является тяжким, но у него нет постоянного места жительства в Екатеринбурге, а значит он «может скрыться».

Литреев известен, как создатель приложения «Красная кнопка», которое позволяет оповестить о задержании человека его друзей и правозащитников. А также — как основатель проекта «Русский слон», который посвящен деанонимизации силовиков, превышающих свои полномочия во время массовых акций.