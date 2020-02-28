СМИ узнали об идее властей Москвы провести голосование по поправкам в Конституцию на сайте мэра

Департамент информационных технологий правительства Москвы готов провести дистанционное электронное голосование о поправках в Конституцию. Об этом РБК и «Ведомостям» рассказали источники в столичной мэрии.

«Ведомости» отмечают, что юридической базой для голосования через интернет станет ст. 2 закона о поправке в Конституцию, которая повторяет базовые нормы избирательного законодательства, но допускает «наличие условий» для проведения дистанционного электронного голосования.

По словам собеседнника РБК, окончательное решение о технической возможности проводить дистанционное электронное голосование примет Центризбирком. «Ведомости» указывают, что согласно закону о поправке в Конституцию, при принятии решения ЦИК должен исходить из «необходимости создания максимальных удобств» для граждан.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что провести дистанционное голосование во всех регионах невозможно, однако Москва сможет это сделать, если докажет техническую возможность сделать это.

Если решение все-таки будет принято, голосование пройдет на сайте мэра столицы, уточнили источники РБК.

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Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. За какие именно поправки будут голосовать, до конца не известно: Госдума еще не проголосовала в основном втором чтени за предложения к президентскому законопроекту, подготовленные участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Среди предложенных изменений есть идея о запрете вести дипломатические переговоры о передаче российских территорий. Кроме того, рабочая группа хочет закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов, а также приоритет российского права над международным.