Более 30 турецких солдат погибли в результате авиаудара сирийских войск в Идлибе

В Идлибе в результате авиаудара, который нанесли сирийские правительственные войска, погибли 33 турецких военных. Об этом заявили власти турецкой приграничной провинции Хатай, передает NTV.

После авиаудара президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Затем турецкие военные нанесли ответные удары по позициям армии Сирии.

По данным газеты Daily Sabah, Турция уничтожила конвой сирийских войск на востоке провинции Идлиб. По данным издания, под обстрел попали войска, которые находились на международной автостраде М-5.

Власти Турции также призвали остановить «преступления против человечества», которые совершает режим сирийского лидера Башара Асада, и предложили провести встречу с участием Турции, России, Франции и Германии.

За последний месяц в Идлибе участились столкновения турецких военных и сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России. Всего за это время погибло более 40 турецких военных в Идлибе.