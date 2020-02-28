Что произошло за ночь 28 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Минобороны Турции заявило о смерти 33 своих военных из-за атаки сирийской армии в Идлибе. После этого Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха. По данным турецких СМИ, в результате был уничтожен конвой правительственных войск Сирии.
- У въезжающих на территорию Украины россиян будут проверять температуру. По словам главы МВД страны Арсена Авакова, из-за распространения в мире коронавируса украинские власти взяли под контроль все пункты пропуска с ЕС, Крымом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
- Голосование по поправкам в Конституцию в Москве будет проходить не только на участках, но и в электронной форме, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным РБК, для дистанционного голосования может быть использован официальный портал мэра столицы mos.ru.
- Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину. Ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Агентство связывает это с делом о махинациях с госконтрактом на 13 млрд рублей.
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