Путин наградил сенатора от Чечни Геремеева в день пятилетия со дня убийства Немцова

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаград тринадцати сенаторам; среди получивших орден «За заслуги перед Отечеством» II степени оказался сенатор от Чечни Сулейман Геремеев – дядя военного Руслана Геремеева, одного из предполагаемых организаторов убийства политика Бориса Немцова.

Награды всем сенаторам объясняются их «большим вкладом в развитие парламентаризма и активной законотворческой деятельности». Сулейман Геремеев, согласно думской базе, за более 10 лет в Совфеде был автором и соавтором семи инициатив: ни одна из них не прошла первого чтения.

Последний же свой законопроект, как отмечает «Медиазона», он внес в октябре 2015 года – инициативу отклонили, поскольку она дублировала уже существующий проект. Другое его предложение 2015 года отклонили за несоответствие думскому регламенту.

Геремеев, служивший в отряде спецназа «Терек», был назначен сенатором в октябре 2009 года: за три недели до этого его вызывали на допрос по делу об убийстве экс-депутата Руслана Ямадаева, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Как писала «Новая», он фигурировал и в других резонансных делах, в том числе косвенно в деле об убийстве журналистки Анны Политковской.

Ключи от гостиничных номеров Геремеева также находили в съемной квартире на окраине Москвы, где останавливались исполнители убийства Бориса Немцова, состоявшегося 27 февраля 2015 года. Однако он так и не был допрошен, как на том настаивали адвокаты членов семьи политика. Руслан Геремеев после убийства вернулся в Грозный с предполагаемым киллером и вскоре покинул страну под видом конюха Кадырова. В СК отказались от предъявления ему обвинений и в заключении назвали организатором находящегося в розыске его водителя.