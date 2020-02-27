На Урале суд оставил в силе указ, ограничивающий число бесплатных соцуслуг для больных детей

Свердловский областной суд признал соответствующим закону указ министерства социальной политики региона № 400, которым ведомство установило «стандарты оказания социальных услуг», в том числе — прописало, сколько раз их можно оказывать бесплатно. Оспорить указ пытались представители фонда «Я особенный», который работает с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра.

«Представители министерства ссылались на около пятнадцати своих постановлений и положений, которые теперь вынуждают родителей покупать услуги, которые по федеральному законодательству, ФЗ № 442, должны быть бесплатными и оплачиваться государством», — рассказали «Новой газете» в пресс-службе фонда.

«Например, психологические тренинги для детей с нарушениями развития теперь можно проводить до 2 раз в месяц, а индивидуальные социально-психологические консультации — не более 2 раз в год. Мы считаем, что такого количества недостаточно для качественной реабилитации. Дети с нарушениями интеллекта, которые не могут обучаться самостоятельно, нуждаются в ежедневных многочасовых занятиях», — объяснили в благотворительном фонде. Его представители намерены обжаловать отказ суда вплоть до ЕСПЧ.

В прошлом году «Новая газета» подробно рассказывала о конфликте екатеринбургского фонда «Я особенный» с региональным Минсоцполитики. Тогда из-за несвоевременных выплат со стороны министерства фонд лишился помещения для занятий с детьми.

Руководитель фонда Александрина Хаитова отмечала тогда, что социальные услуги по прайсу министерства стоят не дорого: например, за одно занятие «по обучению родственников практическим навыкам ухода за тяжелобольными» ведомство платит 23 рубля 30 копеек. За оказание индивидуальной психологической помощи — 8 рублей 34 копейки, а за «проведение занятия по обучению доступным профессиональным навыкам» — 4 рубля 53 копейки.