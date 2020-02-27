В Праге анархисты провели у российского посольства акцию в поддержку фигурантов дела «Сети»

У российского посольства в Праге несколько десятков чешских анархистов растянули баннер с надписью «Свободу русским анархистам!» Днем здесь проходила другая акция — площадь перед посольством переименовали в честь Бориса Немцова.

Около пятидесяти человек пришли к посольству и встали с портретами фигурантов «Сети» (признанной в России террористической и запрещенной организации), на которых написаны сроки, к которым их приговорили — от 6 до 18 лет колонии строгого режима.

Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

Активисты рассказали собравшимися (в основном, сотрудникам полиции, охранявшим посольство) о сути дела «Сети» и потребовали прекратить пытки и отменить чудовищные приговоры. На акции выступил российский политэмигрант, бывший фигурант «Болотного дела» Андрей Барабанов.

«Я расстроен и зол, — сказал Барабанов. — и всем делом Сети, и расследованием "Медузы", которое вышло недавно. Мы, анархисты, должны объединяться, поддерживать фигурантов дела и проводить как можно больше акций солидарности и поддержки по всей Чехии. Нельзя никого пытать, это дело совершенно фальшиво, как и публикация "Медузы"».

Акция продолжилась в течение получаса. После этого все спокойно разошлись.