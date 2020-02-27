Экс-полковнику Захарченко предъявили новые обвинения во взятках размером более 1 миллиарда рублей

Следственный комитет предъявил новое обвинение полковнику экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко еще по двум эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя размером более 800 тысяч рублей, тот оплатил ему проживание в отелях Сочи в течение 12 дней. Также экс-полковник ежемесячно получал взятки от группы бизнесменов за покровительство им с ноября 2007 года по август 2016-го, их общий размер составил 1 миллиард 400 тысяч рублей.

Обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) предъявили предпринимателю Валерию Маркелову и посредникам (ч. 4 ст. 291.1 УК) Василию Критинину, а также бывшему адвокату Виктору Белевцову. Еще три человека находятся в розыске.

В июне прошлого года Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 миллионов рублей по делу о взятках в особо крупном размере. При обысках у Захарченко нашли в разной валюте сумму, эквивалентную примерно 9 миллиардам рублей. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко, уменьшив срок до 12,5 лет.