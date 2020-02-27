В Праге у российского посольства появились площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской

В Праге площади перед посольством России официально присвоили имя оппозиционера Бориса Немцова, а аллее в находящемся рядом парке Стромовка — имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Решение о переименовании несколько дней назад одобрил парламент города.

На церемонии дочь политика журналистка Жанна Немцова под аплодисменты сняла полотнище с красно-белой таблички с новым названием. «Спасибо мэрии Праги: и тем, кто за переименование, и тем, кто против. — сказала она. — Ведь свобода выбора — это и есть демократия».

«Они оба боролись за демократию и оба достойны того, чтобы их помнили, — выступил мэр Праги Зденек Гржиб. — Эта площадь будет носить имя выдающегося либерального политика, который был подло убит. Это жест поддержки российской оппозиции <..> В Чехии также знают и помнят, кем была Политковская, мы считаем важным уважать и хранить память достойного человека, каким была Анна».

Зденек Гржиб и Жанна Немцова. Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»

Читайте также Помнить всё. Пять лет назад убили Бориса Немцова

Напомним, Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на мосту у московского Кремля. Хотя исполнители убийства были осуждены, его организаторы и заказчики до сих пор не найдены. Прага стала четвертой столицей, где была увековечена память Немцова: первой переименовали площадь у российского посольства в Вашингтоне, а вскоре — скверы у зданий дипмиссий в Киеве и Вильнюсе. Топонимы имени Анны Политковской есть также в Карловых Варах, Риме, Ферраре, Милане, Париже и Тбилиси.