Сбербанк заблокировал карту оппозиционера Владимира Милова. Он собирал деньги на оплату штрафов по искам из-за летних протестов

Сбербанк заблокировал карту ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, на которую собирались добровольные пожертвования на выплаты по искам от структур мэрии Москвы, поданным из-за летних протестов. Об этом сам Милов сообщил в фейсбуке.

Карту заблокировали по закону о противодействии отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем. Сбербанк попросил Милова предоставить информацию по операциям, сделанным после 1 декабря прошлого года – когда он начал собирать пожертвования.

«Открытым медиа» политик заявил, что знает всех жертвователей лично и никогда не публиковал данные карты в открытом доступе. У всех желающих сделать пожертвование он уточнял, являются ли они гражданами России. «Там просто не может быть никаких анонимных или подозрительных пожертвований», — заявил он. Представитель Сбербанка пообещал Милову в твиттере разобраться в ситуации.

К инициаторам летних протестных акций в Москве подавали иски в том числе «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», столичная полиция, компания «Анкор», владеющая рестораном «Армения» на Тверской улице, и московское метро. Общая сумма требований, большинство из которых суд удовлетворил, превышает 10 млн рубей.