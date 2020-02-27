Google удалил из поисковой выдачи два онлайна «Медиазоны» с судов по делу об убийстве Немцова

Поисковая система Google удалила из своей выдачи две текстовые трансляции «Медиазоны» с заседаний по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил в телеграм-канале главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

По его словам, ссылки были удалены по закону «О праве на забвение». Он обязывает поисковые системы без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о человеке, который на нее пожаловался.

«Новая газета» направила в Google вопросы в связи с удалением текстовых трансляций из результатов поиска.

Проект «Роскомсвобода» отмечает, что зачастую по закону «О праве на забвение» удаляется общественно значимая информация в том числе по запросу людей «с криминальным или другим неприглядным прошлым» для «информационного очищения своей биографии». Вместе с аналитическим центром «Сова» он пытался добиться отмены закона, но Конституционный суд отказался рассматривать жалобу.