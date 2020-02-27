Минтранс решил ограничить авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса
Россия решила ограничить авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового типа коронавируса, сообщает РИА Новости.
Минтранс с 28 февраля запрещает все регулярные и чартерные рейсы, выполнять их смогут только «Аэрофлот» и иранский Mahan Air. «Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта “Шереметьево"»,— сообщили в министерстве.
Помимо этого, Россия перестанет выдавать визы гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных.
По последним данным, из-за коронавируса в Иране погибли уже 22 человека, число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141. Так, вирусом заразились заместитель министра здравоохранения Ирана и глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента.
Накануне Россия также ограничила авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране более 1,2 тысячи заболевших COVID-19, более десятка человек умерли. Из-за вспышки коронавируса Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Южную Корею, Иран и Италию.
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