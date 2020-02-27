Петербургские власти с третьего раза согласовали шествие памяти Немцова

Комитет по правопорядку и законности Петербурга разрешил 29 февраля провести шествие памяти политика Бориса Немцова в центре города. Об этом Интерфаксу сообщил депутат городского заксобрания Максим Резник.

Шествие пройдет от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади. После этого участники проведут акцию у Соловецкого камня.

«Конечно, это не то шествие, о котором мы мечтаем. Но альтернатива тому, что мы сейчас предлагаем — массовые задержания и, не дай бог, побоище в центре города. По сути, это будет массовый пикет, и во многом траурное мероприятие», — сказал Резник.

До этого петербургские власти дважды отказывались согласовывать акцию памяти Немцова. Сначала городская администрация отклонила восемь предложенных оппозицией маршрутов из-за якобы ведущихся на каждом из них ремонтных работ. Позже городской комитет по правопорядку отказался согласовывать акцию, объяснив это незнанием сокращения «РФ» в заявке.