Фигурант дела «Сети» Пчелинцев отрицает причастность к убийству и торговле наркотиками

Фигурант дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Пчелинцев отрицает причастность к убийству пензенца Артема Дорофеева, исчезновению его девушки Екатерины Левченко и торговле наркотиками. Об этом он заявил в письме, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

«У меня не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий», — рассказал он, отметив, что мог видеть Дорофеева, когда работал официантом, но они не общались.

Пчелинцев заявил, что об исчезновении юноши и девушки у него нет информации, «кроме той, которая распространялась в качестве слухов». По его словам, их источником был Илья — знакомый фигурантов дела «Сети», который рассказал «Медузе» версию произошедшего. Пчелинцев сообщил, что слухи «были слишком противоречивыми, а версий было слишком много, чтобы в них поверить».

Информацию о его возможной причастности к торговле наркотиками и их употреблении фигурант дела «Сети» назвал «абсурдом», потому что он владел стрелковым оружием из-за работы в тире. «Это обязывает меня проходить регулярно психиатра-нарколога и сдавать анализы на ХТИ — химико-токсикологическое исследование. Ну и тяжелее наркотика, чем Альфа-PVP еще, вроде, не придумали. Скрыть его употребление невозможно. История про марихуану и грибы — безумие, — объяснил Пчелинцев.

Это было придумано в кабинетах ФСБ, как и все остальные "переписки"».

По словам Пчелинцева, «сотрудники ФСБ фальсифицируют доказательства, <...> но они появляются в тексте "Медузы", которая даже не понимает, о чем пишет, говоря словами прокурора». Он не знает, «работал ли Илья в ФСБ или он просто <...> "безумный маньяк"», и считает, что у текста могла быть только одна цель «судя по качеству, содержанию и времени выхода», и он ее достиг.

«Я очень сочувствую близким погибшего парня, но ничего сделать для расследования его смерти я не могу, кроме как надеяться, что оно будет проведено с максимальной эффективностью, и мы узнаем, как все было на самом деле. Я только боюсь, что если ФСБ реально при делах, то мы больше вообще не увидим эффективных расследований», — заключил он.

«Медуза» несколько дней назад опубликовала материал, в котором рассматривается возможная версия о причастности Пчелинцева и двух других фигурантов дела «Сети» — Максима Иванкина и Михаила Кулькова — к исчезновению Дорофеева и Левченко весной 2017 года. Тело Дорофеева впоследствии обнаружили в лесу в Рязанской области, Левченко не нашли до сих пор. СК по Пензенской области после обращения родителей девушки возбудил дело об убийстве из-за ее исчезновения.

О непричастности фигурантов дела «Сети» к убийству ранее заявляли их адвокаты. По их словам, если бы у следствия был намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не оставили бы это без внимания.