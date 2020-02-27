Столичный детский медцентр заказал иконостас почти за миллион рублей 

Руководство Московского Центра медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого решило приобрести иконостас для больничного храма стоимостью почти в миллион рублей. Соответсвующий заказ в конце февраля был размещен на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс будут принимать до 4 марта, а аукцион должен пройти еще через два дня. Начальная цена заказа была установлена в 996 000 рублей, однако, стоит отметить, что медучреждение планировало оплатить покупку не из бюджетных денег, а из средств, полученных в результате предпринимательской деятельности и из других источников.

Директор медцентра, нейрохирург Андрей Притыко в свою очередь заявил «Газете.ру», что оплатить дорогую покупку ему помогут благотворители.

«Деньги на этот иконостас передали целевые благотворители. У нас договора есть соответствующие. Мы покупаем для больничного храма Живоначальной Троицы. Храм нужно закончить, а для этого нужен иконостас, поэтому благотворители перечислили деньги», — объяснил он.

После появления этой информации департамент здравоохранения Москвы решил изучить обоснованность таких покупок и назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности, сообщает Интерфакс. В том числе, чиновники из мэрии проконтролируют обеспечение медцентра необходимыми лекарствами и расходными материалами.