Мать фигуранта дела «Сети» Сагынбаева попросила наказать виновных в заражении сына туберкулезом

Елена Стригина, мать фигуранта дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Армана Сагынбаева обратилась в региональные Следственный комитет, ФСИН и прокуратуру из-за заражения сына туберкулезом во время его нахождения под стражей. Об этом она сама рассказала «Новой газете».

В обращениях Стригина попросила наказать виновных в том, что ее сын заразился туберкулезом и принять все обходимые меры по его лечению, вплоть до помещения его в стационар и осмотра гражданскими врачами. Мать Сагынбаева добавила, что подала обращения через электронную приемную.

Адвокат Ольга Рахманова решила подать бумажные обращения от своего имени. Как пишет «Медиазона», защитник отметила, что на суде Василий Куксов, у которого диагностировали туберкулез, был с Сагынбаевым в одном аквариуме. «Данное обстоятельство послужило причиной заражения Сагынбаева туберкулезом, существенным образом отягчающим течение его хронического заболевания и способного в короткие сроки повлечь его гибель», — заявила Рахманова. По ее мнению, в действиях сотрудников СИЗО есть признаки халатности (ст. 293 УК).

Сагынбаева по делу «Сети» приговорили к шести годам колонии, другие шестеро фигурантов в Пензе получили сроки от восьми до 18 лет. У Куксова открытую форму туберкулеза выявили в декабре прошлого года. Мать Сагынбаева отмечала, что несмотря на это, меры безопасности не соблюдались. О закрытой форме заболевания у Сагынбаева стало известно 25 февраля.