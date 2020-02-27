«От Кремля инициатив на этот счет не было»: Песков — об увековечивании памяти Бориса Немцова

В Кремле на данный момент не собираются увековечивать память политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили ему, что сегодня пять лет со дня убийства политика, и в связи с этим спросили, считают ли власти нужным увековечить его память. «Насколько мне известно, от Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что не располагает информацией о расследовании убийства и поэтому не может ответить на вопрос о том, считает ли Кремль преступление расследованным. Он также сказал, что открытие сквера Немцова в Праге — «суверенное право властей этого города».

Бориса Немцова убили 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре столицы выстрелом в спину. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Адвокат дочери убитого политика Жанны Немцовой Вадим Прохоров заявил, что разыскиваемый по делу об убийстве Руслан Мухудинов находится в России и может передвигаться по стране по поддельным документам.