Адвокат: заказчик убийства Немцова передвигается по стране по поддельным документам

Организатор убийства политика Бориса Немцова и бывший водитель замкомандира чеченского батальона «Север» Руслан Мухудинов беспрепятственно передвигается по стране по фальшивым документам. Об этом ТАСС сообщил адвокат дочери убитого политика Жанны Немцовой Вадим Прохоров.

«По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его», — рассказал защитник.

Он уточнил, что Мухудинов находится в розыске, следствие считает его «заказчиком преступления». Обвинение ему предъявлено заочно. Адвокат считает, что несмотря на то, что срок следствия по делу продлили до мая 2020 года, реальных действий для расследования этого дела правоохранительные органы не предпринимают.

Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Спустя два года виновными в убийстве признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.