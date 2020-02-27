Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Южную Корею, Иран и Италию из-за участившихся случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Туроператоры также обязаны информировать россиян уже купивших туры или собирающихся это сделать об эпидемиологической обстановке в этих странах, каких-либо изменениях по датам или местам отдыха или о расторжении договоров. Чиновники должны оперативно донести эту информацию до туристов, туроператоров и турагентов.

Ростуризм также напомнил операторам и агентам, что туристы из-за сложившейся ситуации вправе требовать расторжения договора, при котором им возвращаются деньги в полном объеме. Это касается и самостоятельных путешественников, заказавших отдельные услуги, например, экскурсии.

О новом коронавирусе COVID-19, вызывающем пневмонию, китайские власти объявили в конце прошлого года. Число умерших от него превысило 2,8 тысячи человек, заболевших – 82,3 тысячи. При этом более 32,7 тысячи человек медикам удалось вылечить. Накануне первые случаи заболевания были подтверждены в Дании и Эстонии. В общей сложности коронавирус был зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды.

На территории России было подтверждено два случая заболевания у граждан Китая, их уже выписали из больницы. Коронавирус подтвердился еще у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, их поместили на карантин в Казани.

Из-за сложившейся ситуации российские власти временно запретили въезд в страну гражданам КНР, железнодорожное сообщение между двумя странами приостановлено, многие рейсы отменены. С марта Россия приостановит авиасообщение и с Южной Кореей.