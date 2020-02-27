Житель Иркутска умер после попытки полицейских «разбудить» его электрошокером

Житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как сотрудники патрульно-постовой службы попытались «разбудить» его, используя электрошокер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата гордумы Александра Квасова.

Он рассказал, что это произошло 15 февраля между тремя и четырьмя часами ночи. Мужчина ехал в такси и уснул. Водитель не смог его разбудить и обратился за помощью к полицейским, которые решили использовать электрошокер, они его «ударили и он умер».

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что мужчина был без сознания и правоохранители пытались привести его в чувство. «Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно», — считают в полиции.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств и причинением тяжких последствий (п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК). По нему арестованы двое экс-сотрудников патрульно-постовой службы. Мать погибшего Маргарита Харченко уточнила, что фамилии арестованных Анхеев и Любимов, их 22 февраля заключили под стражу на два месяца.