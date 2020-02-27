Следственный комитет возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко
Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Об этом «Медузе» рассказала мать ранее пропавшей девушки Татьяна Левченко.
Она сообщила, что ее признали потерпевшей по делу, которое возбудили по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).
Ранее родители пропавшей жительницы Пензы попросили прокуратуру проверить информацию из материала «Медузы» о возможной причастности к убийству фигурантов дела «Сети». Издание рассказало, что девушка и ее друг Артем Дорофеев, чье тело с признаками насильственной смерти впоследствии нашли под Рязанью, пропали в 2017 году.
Местонахождение Левченко до сих пор неизвестно. «Медуза» утверждает, что к исчезновению молодых людей могут быть причастны Максим Иванкин, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев.
Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.
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