«Вы настоящий?»: Путину предлагали использовать двойников, но он отказался

Президент Владимир Путин получал предложения использовать на мероприятиях своих двойников, однако на них он ответил отказом. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

Президент уточнил, что с такими идеями к нему обращались в конце 90-х — начале 2000-х годов. «Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — уточнил Путин.

Кроме того, бравший интервью журналист поинтересовался у Путина, настоящий ли он. Российский лидер ответил утвердительно.

В этом выпуске 20-серийного видеоинтервью Путин также рассказал, что не пользуется гаджетами и предпочитает спецсвязь. На вопрос, почему иногда его видели со смартфоном, российский лидер ответил: «Ну, мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента».