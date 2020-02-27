Президент Болгарии раскритиковал ход переговоров о снижении цен на российский газ

При переговорах с Россией о снижении цен на природный газ нужно проявить политическую волю, так как обсуждения, которые ведутся сегодня, не могут достичь желаемого результата. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает портал «Русская Болгария».

Болгарский лидер также раскритиковал действия министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой. «Она должна задуматься — хорошо ли она делает свою работу», — сказал он. По мнению Радева, цены на российский газ для Болгарии до сих пор остаются чрезмерно высокими.

По словам президента, «цена на газ является важнейшей темой на сегодняшний день», а ее обсуждение является «продолжением моего разговора с президентом Путиным в Санкт-Петербурге в начале июля прошлого года». Болгарский лидер отметил, что восемь стран стали участниками газовой сделки между «Газпромом» и Еврокомиссией, продолжал Радев, и только Болгария не получила снижения цен.

«Реально мы платим почти в два раза дороже за газ из России, что недопустимо», — подчеркнул он. Как заявил Радев, он надеется на то, что в скором времени Болгария получит скидку на газ, «потому что от этого теряют все — и болгарские семьи, и наша экономика, и наша конкурентоспособность».

София не скрывает своих намерений заменить часть российских энергоносителей более дорогим американским или катарским сжиженным природным газом (СПГ), а также газом из Азербайджана. В 2019 году Болгария уже сократила на четверть закупку газа у «Газпрома», а до конца текущего года планирует снизить поставки газа наполовину. Тем не менее, до конца февраля «Булгаргаз» рассчитывал получить «значительные» уступки от «Газпром-экспорта», сообщали в экспертных кругах.