Счетная палата не обнаружила водопровода в трети российских больниц и поликлиник

Из более 116 тысяч медучреждений на территории России к началу 2019 года в 30,5% не было водопровода, а в 52% – горячего водоснабжения. Такие данные приводит Счетная палата в своем отчете о сфере здравоохранения.

В документе есть и другие показатели неудовлетворительного технического и санитарного состояния больниц и поликлиник: центрального отопления не обнаружили в 41,1% из них, а канализации — в 35%; в аварийном состоянии находилось здание каждого седьмого медучреждения (14%).

В надзорном органе выявили и другую проблему – недостаток кадров. Так, в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число врачей снизилось на 1,03%, а младшего медперсонала – на 32,3%: такой уровень обеспеченности врачами сопоставим с показателями развитых стран по итогам 2016 года, заключили в ведомстве.

Отдельно в отчете анализируется состояние детского здравоохранения: «Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации», – отмечается в выводах. В региональных Минздравах пожаловались, что во многих детских поликлиниках нельзя разместить габаритное оборудование, поскольку большая часть из них расположена в приспособленных помещениях (первые этажи жилых домов, пристройки).